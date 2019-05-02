الاستخبارات الإيرانية تعترف بفشلها في حماية حدودها

اعترف وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي بفشل قوات بلاده في السيطرة على الحدود الإيرانية مع دول الجوار، مؤكدًا تصاعد الهجمات التي تنفذها الجماعات المعارضة ضد القوات الإيرانية.

وقال علوي في مؤتمر لرجال الدين الإيرانيين بمدينة قم وسط البلاد، اليوم الخميس: إن ”القوات الإيرانية تخوض معركة مستمرة ضد جماعات معادية ومناهضة للنظام“، مضيفًا أن ”هذه المواجهات مستمرة في كل أسبوع“.

وأوضح: ”إن الخبراء والفرق المهنية في وزارة الاستخبارات يقومون باكتشاف وحل مختلف الفرق الإرهابية على طول المناطق الحدودية الرئيسية في البلاد بشكل أسبوعي“.

وزعم وزير الاستخبارات الإيراني أن ”الجماعات المعارضة للنظام الإيراني تتلقى دعمًا ماليًا كبيرًا من السعودية، وتحاول عبور الحدود باستخدام طرق مختلفة“.

وتابع الوزير الإيراني: ”إن قوات الأمن اعتقلت فريقًا مكونًا من أربعة أفراد من الإرهابيين وسط الفيضانات الأخيرة في إيران“، قائلًا: ”إن آلاف الخراطيش قد صودرت في العملية“.

وفي تصريحات سابقة صدرت عنه في أبريل الماضي، قال علوي: ”إن قوات الاستخبارات حددت وفككت 114 فريقًا إرهابيًا خلال السنة التقويمية الإيرانية السابقة (21 مارس 2018 – 20 مارس 2019).

وتواجه إيران تحديًا كبيرًا في حدودها الطويلة مع باكستان، حيث ينشط تنظيم جيش العدل البلوشي الذي يقوم بين الحين والآخر بمهاجمة قوات حرس الحدود الإيراني، فيما الحدود مع شمال العراق وتركيا تشهد بعض المواجهات مع القوات الكردية المعارضة للنظام الإيراني مثل جماعة ”بيجاك“.