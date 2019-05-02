السعودية تعلن إنقاد سفينة نفط إيرانية بعد حدوث عطل في محركاتها

أنقذت قوات خفر السواحل السعودية، فجر الخميس، سفينة نفط إيرانية قرب ميناء جدة الإسلامي في البحر الأحمر، وذلك بعد حدوث عطل في محركاتها.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود بالسعودية، إن ”مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، تلقى بلاغًا من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني، باستقبالهم نداء استغاثة من قبل سفينة هابينس 1“.

وأضاف المتحدث: ”طلب قبطان السفينة المساعدة في قطر، وذلك لوجود عطل في المحركات، وأنها في وضع فقد السيطرة“، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتابع أنه ”بتحليل المعلومات للسفينة، اتضح أنها تحمل علم إيران، ويتكون طاقمها من عدد 26 بحارًا، 24 من الجنسية الإيرانية، و 2 من الجنسية البنغلاديشية، وأنها ناقلة تحمل مواد نفطية، وتقع جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي بمسافة 70 ميلًا بحريًا باتجاه 198 درجة“.

وأكد المتحدث أنه ”على الفور تم تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة بالتنسيق مع الجهات المشاركة في الخطة، حيث باشرت عدد من سفن حرس الحدود، والهيئة العامة للموانئ، وشركة أرامكو السعودية، وشركة بحري، الاستجابة لعملية إنقاذ السفينة وطاقمها، وكذلك تم تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث، وتكليف طيران الأمن بمسح المنطقة جويًا لضمان عدم وجود أي أضرار بيئية أو مظاهر تلوث“.

وأشار المتحدث إلى أن ”المملكة تلقت طلبًا رسميًا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة، والتي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة“.