أعضاء في الكونغرس يتهمون وزير العدل الأمريكي بارتكاب جريمة الكذب

اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، يوم الخميس، وزير العدل وليام بار، بالكذب على الكونغرس وقالت للصحفيين: ”هذه جريمة“.

من جانبه، هدد عضو ديمقراطي كبير بمجلس النواب الأمريكي يوم الخميس، باتهام وزير العدل وليام بار بازدراء الكونغرس لتجاهله أمر استدعاء لتقديم تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الكامل بشأن روسيا، واتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب بشن هجوم متزايد على الديمقراطية.

وألغى بار مثوله أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب، مثلما كان مقررًا بعدما اشتبك مع رئيس اللجنة جيرولد نادلر بشأن شكل الجلسة، وأدلى بار بشهادة يوم الأربعاء أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، حيث دافع بقوة عن الرئيس الجمهوري في أعقاب إصدار تقرير مولر بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

وقال نادلر في بداية جلسة مقتضبة للجنة انعقدت بدلًا من شهادة بار: ”لن يكون أمامنا خيار سوى التحرك سريعًا لاتهام وزير العدل بالازدراء إذا ماطل أو تقاعس عن التفاوض بنية حسنة“.

وصاغ نادلر ملامح المواجهة مع بار في عبارات صارخة.

وقال: ”السيدات والسادة .. إن التحدي الذي نواجهه هو أن رئيس الولايات المتحدة يسعى باستماتة لمنع الكونغرس، الفرع الشريك على قدم المساواة في الحكم، من القيام بأي تحقيق من أي نوع حتى في أكثر قراراته تهورًا“.

وأضاف: ”يحاول جعل الكونغرس غير فعال… إن التحدي الذي نواجهه هو أنه إذا لم نواجهه اليوم معًا فإننا نجازف بفقد صلاحية الوقوف في وجه أي رئيس في المستقبل، إن نظام الحكم في الولايات المتحدة- نظام السلطة المحدودة.. النظام الذي يقوم على عدم وجود رئيس دكتاتور، بات على المحك“.

وأوضحت تصريحات نادلر أن الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، مستعدون لتصعيد مواجهة مع إدارة ترامب التي تقاوم مطالب بالحصول على وثائق ومعلومات بشأن نطاق واسع من القضايا من سجل ترامب الضريبي إلى تضارب محتمل في مصالحه المالية.

وأنحى عضو مجلس النواب دوج كولينز، أكبر عضو جمهوري باللجنة، باللوم في المواجهة على نادلر، قائلًا إن السبب الوحيد لعدم مثول بار للإدلاء بشهادته مثلما كان مقررًا هو أن نادلر قدم مطالب بشأن صيغة الجلسة، وتبنّت اللجنة صيغة قوية تشمل ساعة استجواب إضافية من محاميها فضلًا عن أسئلة أعضاء اللحنة.