ارتفاع عدد قتلى مجزرة مسجدي نيوزيلندا إلى 51 شخصًا بعد وفاة مصاب تركي

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن مواطنًا تركيًا كان قد أصيب في الهجمات التي وقعت على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا يوم 15 مارس/ آذار، توفي ليرتفع بذلك عدد قتلى الهجمات إلى 51.

وقال جاويش أوغلو على ”تويتر“: ”فقدنا للأسف المواطن زكريا تويان الذي كان قد تعرض لإصابات خطيرة في الهجوم البشع في كرايستشيرش بنيوزيلندا“.

وقال شقيق تويان لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، إن شقيقه خضع لعملية جراحية اليوم، لكنها لم تنجح.

ووجهت السلطات النيوزيلندية 50 اتهامًا بالقتل للأسترالي برينتون تارانت (28 عامًا) الذي يشتبه في أنه يؤمن بتفوق الجنس الأبيض. وأصيب 50 شخصًا آخرون في الهجمات التي نُفذت وقت صلاة الجمعة.