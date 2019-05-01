منظمة: اعتقال 30 متظاهرًا على الأقل أمام البرلمان الإيراني

قالت منظمة حقوقية إيرانية، الأربعاء، إن ما لا يقل عن 30 شخصًا من العمال المتظاهرين أمام البرلمان الإيراني اعتقلوا على أيدي قوات الشرطة، فيما اعتبرت السلطات أن التظاهر أمام البرلمان ”غير قانوني“.

وأوضحت منظمة ”هرانا“ الحقوقية نقلًا عن مصادر عمالية أن ”ما لا يقل عن 30 متظاهرًا من العمال المحتجين اعتقلوا صباح اليوم خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان الإيراني؛ للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية في يوم العمال العالمي“.

وأشارت المصادر العمالية إلى أن ”العمال المعتقلين نقلوا إلى مكتب المدعي العام بالعاصمة طهران الذي يقع في ميدان ارك“، مبينة أن ”صدامات جرت بين العمال المتظاهرين وقوات الشرطة أمام البرلمان“.

وشهدت العديد من المدن الإيرانية وخصوصًا العاصمة طهران مسيرة احتجاج حاشدة نظمتها نقابات عمالية؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة أجورهم في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية الإيرانية.

ورفع المتظاهرون شعارات منها ”ارتفاع تكلفة التضخم تهدد حياة الناس“، ”الكرامة هي إرادة الشعب“، ”الخبز هو مطلب مشروع“، و“تأمين العمل أو البطالة حق للجميع“، و ”السرقة متفشية .. والسجن للعمال“، ”والخبز والعمل والحرية حقنا“.

بدوره، قال ”رضا علي خاني“ المدير العام للشؤون السياسية لمحافظة طهران: إن التجمع أمام البرلمان غير قانوني؛ لأنه لم يتم طلب أي ترخيص من قبل المحافظة.

وأوضح علي خاني أن ”التجمع غير قانوني، والشرطة ملزمة بوقف المظاهرة وهي مسؤولة عن تأمين الأمن“.