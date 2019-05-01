بعد اتهامه بتهريب الزئبق.. السلطات العراقية تطلق سراح ”المعمم الإيراني“ (فيديو)

أطلقت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، سراح المعمم الإيراني كاظم عبد الله بعد اعتقاله، لأيام بتهمة محاولة تهريب الزئبق الأحمر في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق.

ونشر مدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو) يؤكد إطلاق سراح المعمم الإيراني، فيما تساءل النشطاء عن كيفية إطلاق سراحه، وهو متهم مع اختفاء الضابط، الذي اعتقله لغاية الآن.

من جانبه قال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة غانم حميد، في تصريح مقتضب لـ“ارم نيوز“، ”إن إطلاق سراح المعمم الإيراني كاظم عبد الله، تم بأمر قضائي، وبعد إجراء التحقيقات معه لأكثر من 10 أيام، وليس لدينا اي معلومات حول ذلك.. هذا شأن قضائي“.

إلى ذلك، أكد مسؤول في البصرة، طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ“ارم نيوز“، ”أن هناك متابعة خاصة كانت من قبل القنصلية الإيرانية في البصرة لقضية هذا المعتقل، كما أن هناك معلومات تشير إلى تعرض بعض القضاة إلى ضغوطات، من جهات سياسية عراقية مقربة من طهران، من أجل إطلاق سراح المعمم، وتبرئته من التهم الموجهة إليه“.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، مقطع فيديو يظهر اعتقال قوة أمنية رجلًا ”معممًا“ وهو يحمل عملة كويتية، فيما قال أحد عناصر الأمن ”إن هذا الشخص يسعى لشراء مادة الزئبق من المحافظة لتهريبها.