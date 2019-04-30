إيران تلمح إلى فشل صفقة لتبادل السجناء مع أمريكا

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تعط رداً إيجابياً بشأن مقترح طهران لتبادل السجناء بين البلدين الذي أعلن عنه وزير الخارجية محمد جواد ظريف الأسبوع الماضي خلال تواجده في نيويورك.

وأوضح موسوي في حديث لوسائل إعلام إيرانية، إن ”اقتراح بلدنا الذي طرح من قبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف كان اقتراحًا بشأن تبادل السجناء وليس التفاوض مع أمريكا حول القضايا الخلافية“.

وأضاف في حديثه عن رد الجانب الأمريكي، ”إن الجانب الأمريكي لم يعط ردًا إيجابيًا وبناء على هذا الاقتراح“، مشيرًا إلى أن ”اقتراح طهران وطريقة رد الجانب الآخر اسقطت من يد ساسة أمريكا محاولاتها ذرف دموع التماسيح على السجناء واستخدام ذلك كأداة دعائية في اتجاه التخويف من إيران“.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ”إن قضية السجناء الذين يحملون الجنسية الأمريكية في إيران كانت مطروحة منذ فترة بين واشنطن وطهران وليست بالشيء الجديد وهي كانت قبل خروج أمريكا من الاتفاق النووي في مايو الماضي“.

ولا تعترف إيران بالجنسيات المزدوجة، بمعنى أن المحتجزين لا يمكنهم تلقي المساعدة القنصلية. وفي معظم الحالات، يواجه المواطنون المزدوجون اتهامات سرية في جلسات مغلقة في المحكمة الثورية الإيرانية، التي تعالج القضايا التي تنطوي على محاولات مزعومة للإطاحة بالنظام.