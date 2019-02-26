ظريف يلمح لسبب استقالته من الخارجية الإيرانية

ألمح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى السبب الذي قد يكون أدى لاستقالته من منصبه، في خطوة مفاجئة أحدثت صدمة في إيران وتهدد بإضعاف معسكر الإصلاحيين لصالح التيار المتشدد في النظام الحاكم.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة ”الجمهورية الإسلامية“، يوم الثلاثاء، بعد يوم من إعلانه الاستقالة، قال ظريف إن الصراع بين الأحزاب والفصائل في إيران له تأثير ”السم القاتل“ على السياسة الخارجية.

وذكرت وكالة فارس للأنباء أن الصحيفة أجرت المقابلة مع ظريف الأسبوع الماضي قبل الاستقالة.

وتشير تصريحات ظريف إلى أنه ربما استقال بسبب ضغوط من عناصر متشددة عارضت دوره في التفاوض على الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الكبرى عام 2015.

وقال ظريف في المقابلة: ”يتعين علينا أولًا أن نبعد سياستنا الخارجية عن قضية صراع الأحزاب والفصائل.. السم القاتل بالنسبة للسياسة الخارجية هو أن تصبح قضية صراع أحزاب وفصائل“.

ولم يقبل الرئيس حسن روحاني رسميًّا، حتى الآن، الاستقالة التي أعلنها ظريف على ”إنستغرام“ أمس الاثنين.

وفي مؤشر على حجم الصراع بين أجنحة النظام الإيراني، قال حسن عباسي، القائد السابق في الحرس الثوري، في كلمة ألقاها هذا الشهر، إنه يعتقد أن الشعب الإيراني سيبصق على ظريف والمسؤولين الذين دعموا الاتفاق النووي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عباسي قوله في مدينة كرج بوسط البلاد ”فليذهب روحاني وظريف و(رئيس البرلمان علي) لاريجاني إلى الجحيم“.