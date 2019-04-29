إسرائيل: طرح صفقة القرن خلال أسابيع قليلة وسنفاوض بشأنها

أعلن داني دانون، مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن الإدارة الأمريكية ستطرح خطتها للسلام (صفقة القرن)، خلال أسابيع قليلة.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها دانون، قبيل دقائق من بدء الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح دانون، أنّ ”خطة الرئيس ترامب سيتم طرحها خلال أسابيع قليلة، ونحن في انتظارها وسنتفاوض بشأنها“.

وأضاف أن ”الخطة سيتم الكشف عنها، وننحن ننتظر إعلانها، بعكس الفلسطينيين الذين اتخذوا موقفًا إزاءها قبل أن يتعرفوا عليها“.

وفي وقت سابق، قال غاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، إن خطة السلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميًا بـ ”صفقة القرن“ ستعلن في حزيران/يونيو المقبل.