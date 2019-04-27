أردوغان: هناك اختلافات كبيرة مع واشنطن بخصوص ”إس- 400“

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، وجود اختلافات كبيرة في وجهات النظر مع الولايات المتحدة، بخصوص مسألة منظومة صواريخ ”إس–400“ الروسية.

وأضاف أردوغان خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ 28 لحزب العدالة والتنمية، أن ”الولايات المتحدة تتبع في سوريا سياسة غير لائقة أبدًا بعلاقات التحالف معنا، ولدينا اختلافات كبيرة معها في وجهات النظر بخصوص منظومة إس–400“.

وتابع: ”ومع ذلك، نتابع بأسف إصرار الولايات المتحدة على التحرك مع المنظمة الانفصالية (ي ب ك/بي كا كا)، ومعارضتها تصوراتنا الرامية لتعزيز أمننا وتنويع وسائل دعمه.. سنواصل اتخاذ خطوات لتعزيز الأمن من قبيل التزود بمنظومة إس-400“.

وتقول الولايات المتحدة: إن صواريخ ”إس-400“ الروسية ستشكّل خطرًا على أنظمة حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ باعتبار تركيا عضوًا فيه، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وقررت تركيا في 2017 شراء المنظومة الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية ”باتريوت“ من الولايات المتحدة.