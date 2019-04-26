قاض أمريكي يمنح إدارة ترامب 6 أشهر لتحديد أطفال مهاجرين فصلوا عن ذويهم

قال قاض أمريكي، إنه سيصدر أمرا لإدارة الرئيس دونالد ترامب لفحص سجلات 47 ألفا من الأطفال المهاجرين، وتحديد الذين فصلوا منهم عن ذويهم بعد عبور الحدود المكسيكية في غضون ستة شهور.

وبينما قال مسؤول حكومي في الجلسة التي عقدت الخميس، إنه يأمل في الانتهاء من المهمة خلال المهلة المحددة، فإن الحكومة كانت أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري إنها ربما تستغرق عامين لتحديد هؤلاء الأطفال.

وقال القاضي دانا سابرو أثناء الجلسة التي عقدت في سان دييغو ”سأصدر أمرا بتنفيذ ذلك خلال ستة أشهر، من المهم أن يكون لجميع الأطراف الحكومية إطار زمني وأعتزم متابعة الأمر“.

وضغط الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي رفع الدعوى القضائية نيابة عن ذوي الأطفال، على سابرو لتحديد إطار زمني صارم للحكومة.

وفي العام الماضي، أصدر سابرو أمرا للحكومة بلم شمل نحو 2700 طفل انفصلوا عن ذويهم بموجب سياسة ”اللا تهاون“ التي تطبقها إدارة ترامب، والتي تجرم من يعبرون الحدود بشكل غير قانوني حتى لو كان بصحبتهم أطفال.

وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن ”لم الشمل كان ناجحا بشكل عام لأن الحكومة سارعت للامتثال لأمر سابرو بتنفيذ المهمة في غضون 30 يوما“.

وتخلت الإدارة الأمريكية عن سياسة اللاتهاون في العام الماضي في أعقاب موجة غضب وانتقادات واسعة.