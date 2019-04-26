السفارة الأمريكية في بغداد: ثروة خامنئي تقدر بـ200 مليار دولار

كشفت السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، أن حجم ثروة المرشد الإيراني علي خامنئي، تقدر بـ200 مليار دولار.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع ”فيسبوك“: ”يستشري الفساد في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءًا من القمة“.

وأضاف البيان أن ”ممتلكات مرشد النظام علي خامنئي، وحده تقدر بـ 200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر، بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد 40 عامًا من حكم الملالي“.

ولم يصدر أي تعقيب فوري من خامنئي، أو النظام الإيراني حول ما ورد في بيان السفارة الأمريكية ببغداد.

والإثنين الماضي، قررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات بشأن استيراد النفط الإيراني بحلول 2 مايو/ أيار المقبل، لـ8 دول حصلت عليها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكانت واشنطن منحت الإعفاءات المؤقتة، لكل من تركيا، والصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، وكوريا الجنوبية وتايوان.