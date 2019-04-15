خامنئي يوافق على تخصيص ملياري دولار لإغاثة ضحايا السيول

وافق المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، على سحب ما يصل إلى ملياري دولار من صندوق الثروة السيادي لتمويل إغاثة المتضررين من السيول وأعمال إعادة البناء في المناطق المنكوبة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، يوم الإثنين.

وقال وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، أمس الأحد، إن السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في إيران خلال الأسابيع الماضية، تسببت في خسائر تقدر بنحو 2.5 مليار دولار في شبكة الطرق والجسور والمنازل والأراضي الزراعية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن وزراء قولهم لنواب البرلمان، إن السيول تسببت بمقتل 76 شخصًا وأجبرت أكثر من 220 ألفًا على النزوح إلى مراكز إيواء.

وقال خامنئي في خطاب أرسله للرئيس حسن روحاني وأذاعه التلفزيون الرسمي، يوم الإثنين: ”يُسمح باستخدام صندوق التنمية الوطني إذا لم تتوفر موارد أخرى“.

لكنه حث الحكومة على ”البحث عن مصادر أخرى في الموازنة لتمويل جهود الإغاثة قبل السحب من الصندوق“.

وفي جنيف، قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، يوم الإثنين، إن ما يقدر بمليوني شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في إيران بسبب السيول.

وأطلق الاتحاد مناشدة دولية طارئة لجمع 5.1 مليون فرنك سويسري (5.1 مليون دولار) لتوسيع نطاق الدعم الذي يقدمه الهلال الأحمر الإيراني ليشمل 30 ألف أسرة إضافية، وهو ما يقدر بنحو 150 ألف شخص.

ولم يأت خطاب خامنئي على ذكر مبلغ محدد من التمويل، لكن مرتضى شهيد زاده مدير صندوق الثروة السيادي قال في وقت سابق، إن روحاني طلب سحب ملياري دولار من الصندوق، وإن خامنئي وافق من حيث المبدأ على هذا الطلب.