بريطانيا ترد على دعوة إيران لتبادل المعتقلين

رد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، على دعوة طهران لتبادل السجناء والمعتقلين بين البلدين، معتبرًا أن ”قضية المعتقلين البريطانيين في إيران كانت ولا تزال من أولويات الحكومة البريطانية“.

وقال المتحدث، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، دون الكشف عن هويته: ”إن متابعة قضية المواطنين البريطانيين والإيرانيين من حملة الجنسية البريطانية المسجونين في إيران، بمن فيهم نازانين زاغاري-راتكليف، كانت دائمًا من أولويات الحكومة“.

وأضاف المتحدث، وفقًا لما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ شبه الحكومية: ”مازلنا قلقين بشأن جميع ملفاتنا القنصلية وسنطرح هذه القضية في كل فرصة وعلى جميع المستويات“.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف قد اقترح الأربعاء، عملية تبادل بين امرأة بريطانية من أصل إيراني مسجونة في طهران، وأخرى إيرانية مسجونة في أستراليا وتطالب بها السلطات الأمريكية.

وتسعى بريطانيا منذ فترة طويلة إلى إطلاق سراح نازانين زاغاري-راتكليف، التي عملت لصالح مؤسسة ”تومسون رويترز“ قبل اعتقالها عام 2016 على يد قوات الحرس الثوري في محافظة كرمان جنوب إيران.

ووجهت لها السلطات الإيرانية اتهامات بالتآمر ضد الحكومة وحكمت عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة التحريض على الفتنة، وتولت عائلتها هناك رعاية طفلتها.