إيران تعتقل 60 معارضًا بتهمة التجسس

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، اعتقال 60 شخصًا بتهمة التجسس والتسلل إلى مؤسسات حكومية لصالح منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تصفها طهران بأنها ”جماعة إرهابية“.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات في محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال شرق إيران، قدرت ديالمه، في تصريحات صحفية، ”إن السلطات الأمنية اعتقلت العام الإيراني الماضي الذي انتهى في 20 مارس 2019، 60 شخصًا على صلة بمنظمة مجاهدي خلق المعارضة“.

وأضاف ديالمه ”أن هؤلاء الأشخاص المعتقلين قاموا بمهمة التجسس وتسللوا إلى بعض المؤسسات والدوائر الحكومية في البلاد“، مشيرًا إلى أن العام الماضي كان من أكثر السنوات الماضية نشاطًا بالنسبة لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة.

وأوضح أن منظمة مجاهدي خلق ”كانت على وشك أن تركب موجة الاحتجاجات التي انطلقت بسبب المشاكل الاقتصادية للمجتمع“، لافتًا إلى أن المعلومات التي حصلنا عليها تفيد بوجود 50 شخصًا يعيشون خارج إيران كانوا يتولون تحريك 60 شخصًا داخل إيران ويعملون لصالح منظمة مجاهدي خلق.

وتابع المسؤول الأمني الإيراني ”أن الأشخاص المعتقلين الستين كانوا يبحثون عن جمع الأسلحة وإدخالها إلى البلاد لشن عمليات داخل محافظة أذربيجان الشرقية“.

وتصف إيران منظمة مجاهدي خلق بأنها ”منظمة إرهابية“، وهي شاركت في عملية إسقاط نظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979 في الثورة التي قادها روح الله الخميني، لكنها اختلفت مع الأخيرة في نظام الحكم وإدارة البلاد.

وكان نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قد سمح لمنظمة مجاهدي خلق بالإقامة في معسكر أشرف بهدف مساندته في حربه ضد إيران (1980-1988).