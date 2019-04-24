ظريف: ترامب ”استُدرج“ إلى نزاع مع إيران

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد حربًا مع إيران، لكنه ربما ”استُدرج“ إلى نزاع.

وقال ظريف في مقابلة مع ”روتيرز“ جرت الأربعاء في البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك: ”لا أعتقد أنه يريد حربا.. لكن هذا لا ينفي أنه يجري استدراجه لفعل هذا“.

وأضاف أن ”الفريق ب الذي يضم مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ربما حضّا ترامب على الدخول في صراع مع إيران“.

وقال: ”أولئك الذين رسموا السياسات الجاري اتباعها لا يريدون ببساطة حلا يجري التوصل إليه بالتفاوض. لكن دعوني أقولها واضحة إن إيران لا تسعى لمواجهة، لكنها لن تهرب من الدفاع عن نفسها“.