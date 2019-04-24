زيلينسكي يدعو لتشديد العقوبات على موسكو بعد قرارها تسهيل منح الجنسية لسكان شرق أوكرانيا‎

المصدر: أ ف ب

دعا الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، الغرب إلى تشديد العقوبات على موسكو، بعدما أقرّت تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.

وأعلن زيلينسكي أن ”أوكرانيا تعتمد على المجتمع الدولي وعلى تشديد الضغط الدبلوماسي والعقوبات على روسيا“، وفق ما جاء في بيان صادر عن فريق الرئيس المنتخب الذي فاز الأحد بأكثر من 73% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع، في وقت سابق يوم الأربعاء، مرسومًا يسهّل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا، وذلك بعد بضعة أيام من انتخاب الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي.

ويستهدف المرسوم الذي نُشر على موقع الكرملين سكان منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين انفصلتا عن كييف في 2014، ويحكمهما متمردون تدعمهم موسكو.

وجاء في المرسوم أنه سيحق لسكان المنطقتين الحصول على الجنسية الروسية خلال ثلاثة أشهر من التقدم بطلب للحصول عليها.