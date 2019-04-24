بوتين يقرر تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان شرق أوكرانيا‎

المصدر: أ ف ب

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا الأربعاء، يسهّل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا، وذلك بعد بضعة أيام من انتخاب الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي.

ويستهدف المرسوم الذي نُشر على موقع الكرملين، سكان منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين انفصلتا عن كييف في 2014 ويحكمهما متمردون تدعمهم موسكو.

وجاء في المرسوم أنه سيحق لسكان المنطقتين الحصول على الجنسية الروسية خلال ثلاثة أشهر من التقدم بطلب للحصول عليها.

وأضاف المرسوم أن الخطوة ”تهدف إلى حماية حقوق وحريات الشخص والمواطن، وتستند إلى مبادئ مقبولة عمومًا والى أعراف القانون الدولي“.

وبدأ النزاع بين الحكومة الأوكرانية والمتمردين الانفصاليين بعدما ضمّت موسكو منطقة القرم في 2014، وأدت الحرب إلى مقتل نحو 13 ألف شخص.

وانتخبت أوكرانيا زيلينسكي الأسبوع الماضي، ووعد بـ“إحياء“ محادثات السلام مع الانفصاليين والتي تشارك فيها روسيا والغرب.

ووقّع زعماء أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا اتفاقات سلام في مينسك في 2015 تهدف إلى إنهاء النزاع، إلا أن القتال استمر، ولا تبدو له نهاية في الأفق.