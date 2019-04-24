رئيسة وزراء اسكتلندا تدعو إلى استفتاء ثان على الاستقلال قبل 2021

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورغن الأربعاء، أن حكومتها ستطرح ”قريبًا“ مشروع قانون يهدف إلى إجراء استفتاء على استقلال البلاد قبل العام 2021.
وقالت ستورغن التي تترأس الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان الاسكتلندي في أدنبره ”سنطرح قريبًا مشروع قانون يحدد القواعد لإجراء أي استفتاء راهنًا أو مستقبلًا“، آملة في تبني هذا المشروع قبل نهاية العام.
وكانت اسكتلندا قد أجرت استفتاء في سبتمبر/أيلول 2014 على الاستقلال عن المملكة المتحدة، وانتهى بالتصويت لصالح البقاء.
ومن المقرر أن تغادر اسكتلندا الاتحاد الأوروبي، كجزء من المملكة المتحدة، وفقًا لاتفاق ”البريكست“.