رئيسة وزراء اسكتلندا تدعو إلى استفتاء ثان على الاستقلال قبل 2021

المصدر: ا ف ب

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورغن الأربعاء، أن حكومتها ستطرح ”قريبًا“ مشروع قانون يهدف إلى إجراء استفتاء على استقلال البلاد قبل العام 2021.

وقالت ستورغن التي تترأس الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان الاسكتلندي في أدنبره ”سنطرح قريبًا مشروع قانون يحدد القواعد لإجراء أي استفتاء راهنًا أو مستقبلًا“، آملة في تبني هذا المشروع قبل نهاية العام.