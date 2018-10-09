اسكتلندا: الاستقلال عن بريطاينا هو الحل لمشاكلنا

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستارجن، الثلاثاء، إن استقلال بلادها عن المملكة المتحدة هو الحل للمشكلات الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأضافت ستارجن، خلال مؤتمر للحزب الوطني الأسكتلندي في جلاسكو، أنها واثقة – أكثر من أي وقت مضى – في أن العملية الجارية بشأن “بريكست” ستفضي في نهاية المطاف إلى استقلال بلادها عن المملكة المتحدة.

وتابعت أن الاهتمام ينصب حاليًا على زيادة العمل نحو تعزيز هذه القضية.

وأردفت: “يجب أن نظهر للناس أنه، مع السلطات التي سنكتسبها من خلال الاستقلال، سندرك بشكل كامل الإمكانات الهائلة لبلادنا وسننقل قضيتنا إلى كل منزل ومجتمع ومحل عمل في أنحاء البلاد”.

وقالت إن “الحكومة البريطانية لم توفر لنا القوة والأمن، بل جلبت الفوضى والعجز والارتباك”.

كانت اسكتلندا قد أجرت استفتاء في سبتمبر/أيلول 2014 على الاستقلال عن المملكة المتحدة، وانتهى بالتصويت لصالح البقاء.

لكن في مارس/آذار 2017، قالت ستارجن إن الحكومة الاسكتلندية الإقليمية ستسعى نحو إجراء استفتاء ثان على الاستقلال في ربيع 2019.

وقالت: “إن العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستحدد السياق الذي ستصبح فيه اسكتلندا مستقلة”

ومن المقرر أن تغادر اسكتلندا الاتحاد الأوروبي، كجزء من المملكة المتحدة، في مارس/آذار 2019.