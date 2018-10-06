الآلاف يشاركون في مسيرة بإدنبره تأييدًا لانفصال اسكتلندا

شارك عشرات الآلاف في مسيرة بشوارع إدنبره السبت تأييدا لاستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، وهي قضية يقول قوميون اسكتلنديون إنها اكتسبت قوة من سعي بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ولوح المشاركون بأعلام ضخمة لاسكتلندا لدى احتشادهم في حديقة بالقرب من مبنى البرلمان الاسكتلندي.

ويبدأ الحزب القومي الاسكتلندي، الذي يؤيد الانفصال عن المملكة المتحدة ويشغل نحو نصف مقاعد البرلمان، مؤتمره السنوي يوم الأحد.

وصوت الاسكتلنديون لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي عام 2016 بفارق كبير، لكن بريطانيا ككل صوتت لصالح الخروج من عضوية الاتحاد.

ورفضت اسكتلندا الاستقلال بفارق عشر نقاط مئوية في استفتاء عام 2014.

وتظهر معظم استطلاعات الرأي أن التأييد الشعبي لاستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة ما زال عند مستواه منذ استفتاء عام 2014 وهو 45 بالمئة على الرغم من أن استطلاع للرأي في الآونة الأخيرة أظهر أن التأييد للانفصال عن المملكة المتحدة زاد في إشارة إلى عدم الرضا عن الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي.