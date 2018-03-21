تقرير: مسلمو المملكة المتحدة أكثر فخرًا بهويتهم البريطانية من بقية السكان

كشف تقرير حديث عن أن مسلمي المملكة المتحدة يفخرون بهويتهم البريطانية أكثر من بقية سكان البلاد.

وأعد التقرير مؤسسة “إبسوس – موري” البحثية البريطانية، واستند إلى تحليل أبحاث واستطلاعات رأي منذ عام 2010 لرسم صورة شاملة عن مسلمي بريطانيا، دون تفاصيل عن العينات التي شملتها الأبحاث والاستطلاعات.

وقال التقرير إن “أكثر من 55% من مسلمي بريطانيا يقولون إن هويتهم القومية (البريطانية) أمر مهم بالنسبة لهم، مقارنة بـ 44% من بقية الشعب”، بحسب ما نقلت صحيفة “غارديان” اليوم الأربعاء.

وذكر التقرير أن ما يقدر بـ 85% من مسلمي البلاد “يفخرون بالتعبير عن انتمائهم إلى بريطانيا”.

وفي الوقت نفسه، يحرص المسلمون على التأكيد على هويتهم الدينية، إذ يرى 94% منهم أن ذلك الأمر “بالغ الأهمية” لهم، بحسب التقرير.

وكشف التقرير أن مسلمي بريطانيا يركزون أيضًا على التعليم بشكل أكثر من غيرهم من البريطانيين.

وأوضح أن 56% من أطفال المسلمين قالوا إنهم يتطلعون إلى إكمال تعليمهم حتى المرحلة الجامعية، مقارنة بـ38% من أطفال غير المسلمين.

ومع ذلك، كشف التقرير عن فجوة في معدل التوظيف بين المسلمين وغيرهم، حيث أشار إلى أن أكثر من 7% من المسلمين عاطلين مقارنة بـ 4% من سكان المملكة المتحدة ككل.

وقدّر التقرير أن عدد المسلمين في المملكة المتحدة يصل (حاليًا) إلى 4.1 مليون مسلم أو 6.3% من مجموع السكان.

ولفت إلى أن واحدًا من كل 4 بريطانيين مسلمين قلقون من الاعتداء عليهم بدنيًا، من قبل عنصريين بسبب لون بشرتهم، أو دينهم، أو عرقهم.