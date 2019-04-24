الشرطة الدنماركية تحقق بطرود مشبوهة قادمة من بلجيكا

أعلنت الشرطة الدنماركية، الأربعاء، فتح تحقيق في عدة رسائل تحتوي ”مسحوقًا خطيرًا ومجهولًا“ و“عبارات تهديد“، أرسلت من بلجيكا إلى عدد من شركات تصنيع المواد الغذائية المحلية.

ونقلت قناة ”الحرة“ الأمريكية عن مسؤول الشرطة، أوفي ستورملي، في تصريحات إعلامية، أن ”الرسائل كانت تحتوي على مادة خطيرة“، رافضًا الكشف عن تفاصيل ما جاء في الرسائل، بسبب استمرار التحقيقات.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام دنماركية، أن ”الرسائل طلبت من الشركات مبلغ 30 ألف يورو“، مهددة إياها في حال عدم الرضوخ لطلبها، بـ ”إلحاق الضرر بمنتجاتها“.

وأكدت شركة ”دانيش كراون“، التي تقدّم نفسها على أنها أكبر شركة لمنتجات اللحوم في أوروبا، تلقيها هذه الرسائل.

وقالت الشركة، نقلًا عن معلومات من السلطات: إن ”الرسائل أرسلت إلى العديد من شركات تصنيع الأغذية في أوروبا“، مؤكدة أنه ”لم يصب أحد من الموظفين أو العملاء بأذى“، وفق المصادر ذاتها.