الشرطة الدنماركية تتهم سوريًّا “محظور الاسم” بمحاولة تنفيذ هجوم إرهابي‎

قالت الشرطة الدنماركية في بيان، إنها وجهت اتهامًا لرجل سوري بمحاولة ارتكاب “عمل إرهابي” في كوبنهاغن في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت الرجل، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، ويسعى للجوء إلى السويد، أمس الخميس، في عملية شاركت فيها المخابرات الدنماركية، ومحظور على وسائل الإعلام ذكر اسم الرجل.

ورأت محكمة أن هناك شكوكًا منطقية في أن الرجل خطط لتنفيذ “هجوم إرهابي” في مكان غير معلوم، في كوبنهاغن، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بالتعاون مع رجل أدين في ألمانيا في يوليو/تموز بالتخطيط لشن هجوم في العاصمة الدنماركية.

وقالت الشرطة إن الرجلين كانا يهدفان لقتل أو إصابة عدد من الأشخاص على نحو عشوائي في هجوم بالسكاكين، ثم تفجير عبوة أو عدة عبوات ناسفة.