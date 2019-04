غرينبلات: الأردن لن يكون وطنًا بديلًا للفلسطينيين

قالت مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، إن الأردن لن يكون وطنًا بديلًا للفلسطينيين، وذلك في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميًا بـ ”صفقة القرن“.

وكتب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، في تغريدة عبر توتير، إن ”الإشاعات التي تقول إن خطة السلام تتضمن كونفدرالية بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، أو أن يصبح الأردن وطنًا بديلًا للفلسطينيين غير صحيحة“.

وأضاف غرينبلات، ”رجاء لا تنشروا الإشاعات“.

وتابع المبعوث الأمريكي بالقول إن ”الملك عبد الله الثاني والأردن حلفاء أقوياء للولايات المتحدة“.

.@KingAbdullahII & #Jordan are strong US allies. Rumors that our peace vision includes a confederation between Jordan, Israel & the PA, or that the vision contemplates making Jordan the homeland for Palestinians, are incorrect. Please don’t spread rumors.

— Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) April 24, 2019