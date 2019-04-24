ترامب يشتكي ”تراجع عدد متابعيه“ في اجتماع بمدير تويتر

بعد ساعات قليلة من نشره بعض التغريدات اللاذعة التي انتقد فيها ”تويتر“، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي بمدير شبكة التغريدات التنفيذي، جاك دورسي، في اجتماع مغلق دام لمدة 30 دقيقة.

وقام ترامب بعد اللقاء مباشرة بالتغريد حول الاجتماع ليؤكد أنه كان اجتماعًا مثمرًا وتمنى وجود حوار مفتوح دائمًا بينه وبين العصفور الأزرق.

ووفقًا لما نشره موقع CNET حول اللقاء، فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم ”تويتر“ أن الاجتماع كان بنّاءً وكان يدور بشكل موسع حول التزام تويتر بحماية الديمقراطية الأمريكية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة 2020.

كما نشرت صحيفة الواشنطن بوست تفاصيل أخرى صرّح بها مصدر مسؤول على علم بمجريات الاجتماع متعلقة بشكوى الرئيس الأمريكي لدورسي حول تناقص عدد متابعي حسابه الرسمي على تويتر، فيما رد دورسي بأن حسابه الشخصي نفسه فقد العديد من المستخدمين نتيجة جهود الشركة لتنقية متابعيها من الحسابات المزيفة والروبوتية.

وشهد ”تويتر“ صباح الثلاثاء، قبل انعقاد الاجتماع، قيام الرئيس الأمريكي باتهام ”تويتر“ بأنه متحيز للغاية ضده ولا يعامله بالاحترام اللازم، ويتحيز بشكل كبير ضده سياسيًا، وأن الكونغرس لابد أن يتدخل في هذا الشأن.