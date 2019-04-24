طهران تنفي وجود نية لديها للتفاوض مع واشنطن

نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وجود نية لدى بلاده للتفاوض مع الإدارة الأمريكية الحالية، معتبرًا أن المفاوض الأمريكي لا يحمل مصداقية في التفاوض والحوار.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عن ظريف قوله للصحفيين عقب وصوله نيويورك: ”الولايات المتحدة أظهرت أنها ليست شريكًا تفاوضيًا يمكن الوثوق به. إنهم ينظرون إلى القوانين الدولية وحتى القرارات التي اتخذوها بأنفسهم بلا قيمة“.

وعند سؤاله عن إمكانية عودة إيران لطاولة المفاوضات، أجاب ظريف ”الأمر متروك للولايات المتحدة، نحن لم نترك طاولة المفاوضات أبدًا، وسنواصل اجتماعاتنا مع الأعضاء الباقين في الاتفاق النووي، وهذه هي أمريكا التي قررت إنهاء طاولة المفاوضات“.

وقال ”الأمر متروك لهم لتصحيح سلوكهم وتصحيح أخطائهم وتحديد ما يريدون فعله بالولايات المتحدة في المستقبل“.

واتهم ظريف الولايات المتحدة بأنها تدعم مصادر عدم الاستقرار في المنطقة، مضيفًا أن ”إيران ستعمل على حماية مصالحها، والاستقرار هو من مصالحها، والاستقرار يجب أن يشمل الجميع، وكذلك الرخاء الاقتصادي“.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الحفاظ على منطقة مستقرة هو على رأس مصالح إيران شريطة أن يكون الاستقرار للجميع.

وقال ”الولايات المتحدة باتت دولة خارجة على القانون وخرقت كل الاتفاقات التي أقرتها“، مضيفًا أن ”الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن حوله في البيت الأبيض يغلبون مصلحة إسرائيل على مصلحة الولايات المتحدة“.

وكان ظريف قد توجه أمس إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة تحت عنوان ”اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام“ الذي ستبدأ أعماله اليوم الأربعاء.