هل نقل ظريف رسالة من الأسد إلى أردوغان؟

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي الأربعاء، أن يكون وزير خارجية بلاده محمد جواد ظريف، قد حمل رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال موسوي في بيان صحافي وزعته وزارة الخارجية الإيرانية على وسائل الإعلام الرسمية، اليوم، ”ننفي الأخبار الواردة من بعض وسائل الإعلام حول نقل ظريف رسالة من الرئيس السوري إلى أردوغان“.

وأضاف موسوي أن ”محمد جواد ظريف لم يحمل أي رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان“.

وبدأ ظريف زيارته إلى تركيا التي وصلها في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، قادمًا من العاصمة دمشق، التي التقى فيها كبار المسؤولين السوريين من بينهم الرئيس بشار الأسد.

وعقب وصوله إلى أنقرة، بدأ وزير الخارجية الإيراني اجتماعه بنظيره التركي مولود جاووش أغلو، وبعدها التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ظريف خلال مؤتمر صحفي عقده مع مولود جاويش أوغلو: ”سنواصل مساعينا لتهيئة الأجواء لتشكيل لجنة صياغة الدستور السوري“، داعيًا الجميع إلى احترام وحدة الأراضي السورية.

وبين ظريف أن ”إيران عملت مع روسيا وتركيا، وستعمل في المستقبل لإكمال مسار أستانا المتعلق بالوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية“.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو: إن ”أنقرة ستواصل الحوار مع واشنطن حول ضرورة وقف العقوبات المفروضة على إيران“، مشيرًا إلى أن تركيا ستعمل من أجل رفع مستوى التبادل التجاري مع إيران إلى 30 مليار دولار سنويًا.