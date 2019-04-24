السيول تحصد أرواح 20 شخصًا في أوغندا

حصدت السيول التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة، أرواح 20 شخصًا على الأقل بمقاطعة بويندي في أوغندا، بحسب تصريحات أدلى بها حاكم مقاطعة بويندي، ويليام كيذا، الثلاثاء.

وأوضح الحاكم أن الأمطار الغزيرة بالمقاطعة المذكورة تسببت في شل الحياة اليومية بشكل كبير. وقال ”الأمطار الغزيرة التي شهدتها المقاطعة ليلة (الإثنين) تسببت في إلحاق أضرار بأكثر من 200 منزل، فضلا عن مصرع أكثر من 20 شخص، وإصابة أكثر من 200 آخرين“.

أحد سكان المنطقة ذكر أنهم بحاجة عاجلة إلى المأكل والإيواء، مناشدًا الحكومة اتخاذ ما يلزم في هذا الصدد.