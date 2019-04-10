قريب الغريق السعودي في أوغندا مذكر السبيعي: جسده خال من أي آثار

قال ابن عم رجل الأعمال السعودي مذكر السبيعي الذي لقي مصرعه في أوغندا، السبت الماضي، إن جسد قريبه خال من آي آثار، في دلالة على عدم وجود شبهة جنائية تفضي إلى تعرضه للقتل، حسب بعض الروايات التي راجت الأيام الماضية.

ونقلت صحيفة ”سبق“ السعودية عن ابن عم الغريق السعودي، الذي سقط في بحيرة ”فكتوريا“ قوله إنه ”لا توجد أي آثار على جسده وجاري إنهاء إجراءات نقله للسعودية“.

وقالت الشرطة الأوغندية، اليوم الأربعاء، إن سائحًا سعوديًا، زلت قدمه بعدما كان يلتقط صورة ”سيلفي“ على ضفة نهر النيل في أوغندا فسقط وقضى غرقًا.

وتأتي تلك التصريحات الأولى من جهة رسمية في أوغندا لتربط على ما يبدو بين وفاة رجل الأعمال السعودي مذكر السبيعي الذي وجدت جثته أمس الثلاثاء وبين سبب وفاته.

وعثرت السلطات الأوغندية، أمس الثلاثاء، على جثة السبيعي، مع رواج رواية تقول إنه سقط قبل أيام في بحيرة ”فيكتوريا“ بعد نزوله فيها ليغسل يديه، إلا أنه سقط وجرفته الأمواج بعيدًا ثم اختفى.

وأوضحت الناطقة باسم الشرطة الأوغندية هيلين بوتوتو لوكالة فرانس برس اليوم عن سبب وفاة السبيعي: ”غرق وهو يلتقط صورة سيلفي على نهر النيل وقد جرفته المياه“.

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وكان السائح السعودي برفقة أصدقاء يزور معهم شلالات ”كالاغالا“ في وسط أوغندا عندما وقع الحادث يوم السبت.

وكانت السفارة السعودية بأوغندا، قد أعلنت في بيان لها قبل أيام، أن مذكر السبيعي فقد يوم السبت بعد سقوطه في إحدى الشلالات، وأنها تتابع مع السلطات الأوغندية بحثها عنه.