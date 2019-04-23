الخارجية الروسية تندد بالسياسة الأمريكية ”العدائية والمتهورة“ بشأن النفط الإيراني

نددت روسيا، الثلاثاء، بسياسة الولايات المتحدة ”العدائية والمتهورة“ تجاه إيران، بعد قرار واشنطن فرض عقوبات على الدول التي تواصل شراء النفط من هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن ”مثل هذا التصرف لن يضيف أي مكانة دولية للأمريكيين، كما أن باقي العالم يدرك تمامًا أن سياسة واشنطن تزداد عدائية وتهورًا“.

وتابع المصدر نفسه:“واشنطن لم تعد تخفي سعيها إلى إخضاع العالم بأسره لرغباتها“، واصفًا العقوبات الأمريكية الجديدة بحق إيران بـ“المقلقة“.

وقالت الخارجية الروسية أيضًا، إن الولايات المتحدة بـ“مواصلتها السعي إلى فرض هيمنة عالمية، لا تهدد المجتمع الدولي بإجراءات اقتصادية عقابية فحسب، بل أيضًا تقرع طبول الحرب بشكل واضح“.

ووجهت الخارجية الروسية ”تحية إلى سياسة ضبط النفس التي تنتهجها إيران التي لا ترد على التحرشات الأمريكية الوقحة“، كما دعت ”كل القوى العقلانية إلى بذل كل ما بوسعها لضمان تطبيق الاتفاق النووي الإيراني“ الذي وُقّع في فيينا العام 2015.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر اعتبارًا من الثاني من أيار/مايو وقف العمل بالاستثناءات التي كانت واشنطن منحتها لثماني دول لمواصلة شراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية، وهذه الدول، هي: الصين، والهند، وتركيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وإيطاليا، واليونان.