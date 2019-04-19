روسيا تخفض إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق ”أوبك“

قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي للصحفيين في موسكو اليوم الجمعة، إن بلاده تخفض إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق الإنتاج العالمي المُبرم بين أوبك وحلفائها.

وانخفضت أسعار النفط، أمس الخميس، رغم التراجع غير المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن تقلصًا أقل من المتوقع في مخزونات البنزين وتخفيضات الإنتاج الحالية التي تقودها ”أوبك“ حدت من هبوط الأسعار.

وتلقت الأسعار دعمًا هذا العام من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“ وحلفائها، بما فيها روسيا، على خفض إنتاجها 1.2 مليون برميل يوميًّا.

كما انخفضت إمدادات الخام العالمية أكثر بسبب فرض الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا وإيران عضوي ”أوبك“.