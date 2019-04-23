سيناتور أمريكي: حكومة نتنياهو عنصرية

وصف السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ“العنصرية“.

ونقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العربية عن ساندرز، قوله يوم الثلاثاء: ”أؤيد إسرائيل بنسبة 100%، لكن حكومة نتنياهو في رأيي عنصرية، يجب أن يكون هدف الولايات المتحدة هو ربط الناس، وليس دعم دولة واحدة فقط تحت حكم اليمين العنصري“.

وأضاف ساندرز أن ”الولايات المتحدة تنقل مليارات الدولارات كمساعدات أمنية لإسرائيل. لا أعتقد أن هذا أمر متطرف، لكنني أعتقد أن على الولايات المتحدة أن تتعامل مع القضايا في الشرق الأوسط بطريقة عادلة ومتكافئة“.

وزعم ساندرز أن ”لإسرائيل كل الحق في الوجود، وعدم التعرض لهجمات، لكن نتنياهو يعامل الفلسطينيين بطريقة غير عادلة للغاية“، حسب تعبيره.

وبيرني ساندرز، هو سيناتور ولاية فيرمونت الامريكية، والذي خاض الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وخسر أمام هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وانتقد ساندرز الذي أعلن ترشيحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، قبل شهرين، إسرائيل بضع مرات في الماضي، وهاجم حينئذ سلوك إسرائيل في التعامل مع الفلسطينيين المحتجين قرب السياج على حدود قطاع غزة.

ودافع الشهر الماضي، عن عضو الكونغرس المسلمة، إلهان عمر، التي هاجمت إسرائيل بضع مرات.