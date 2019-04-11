الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة‎

قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد وافقت بصفة مبدئية اليوم الخميس على إطلاق محادثات تجارية رسمية مع الولايات المتحدة، في خطوة تهدف لتهدئة العلاقات المتوترة بين الجانبين.

وسعت المفوضية الأوروبية، التي تنسق السياسة التجارية للدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى نيل الموافقة على مسارين من المفاوضات، الأول يتعلق بخفض الرسوم على المنتجات الصناعية، والثاني يرتبط بتيسير قيام الشركات بإظهار التزام منتجاتها بالمعايير الأوروبية أو الأمريكية.

وقالت المصادر: إن سفراء دول الاتحاد وافقوا في اجتماع اليوم الخميس على إطلاق المسارين. وسيحتاج ذلك إلى الحصول على موافقة رسمية من الوزراء، رغم أنهم يفعلون ذلك في العادة بدون نقاش. وسيجتمع وزراء الزراعة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يوم الإثنين في بروكسل.

وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى انفراجة في يوليو/ تموز الماضي، حينما وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف فرض رسوم عقابية على السيارات الأوروبية، مع سعي الطرفين لتحسين الروابط الاقتصادية.

لكن الرسوم الأمريكية لا تزال سارية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، بينما هدد ترامب يوم الثلاثاء بفرض رسوم إضافية على منتجات أوروبية بقيمة 11 مليار دولار، تتعلق بنزاع طويل الأمد حول دعم صناعة الطائرات.