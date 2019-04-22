من هي ”جماعة التوحيد الوطنية“ المتهمة بارتكاب اعتداءات سريلانكا؟‎

المصدر: أ ف ب

قبل أن توجه السلطات في سريلانكا اليوم الإثنين، أصابع الاتهام إلى ”جماعة التوحيد الإسلامية“ بالمسؤولية عن سلسلة الاعتداءات التي ضربت البلاد أمس الأحد، لم تكن هذه المجموعة متهمة بأكثر من تخريب معابد بوذية قبل أشهر عدة.

ويعتبر مفاجئًا الى حد كبير انتقال ”جماعة التوحيد الإسلامية“ من مواجهة الرهبان البوذيين المتطرفين، إلى تنفيذ اعتداءات انتحارية ضخمة استهدفت فنادق وكنائس يوم عيد الفصح.

ومع مواصلة التحقيقات، أعلنت السلطات السريلانكية حتى الآن اعتقال 24 شخصًا قد يكونون متورطين في اعتداءات الأحد، التي أوقعت نحو 300 قتيل، ولم يعلن أي طرف بعد مسؤوليته عنها.

وأعلنت السلطات، أن هذه الجماعة ”مسؤولة عن موجة الاعتداءات الضخمة هذه“، وأكدت أنها ”تسعى لمعرفة ما اذا استفادت من دعم خارجي“.

وقال متحدث باسم الحكومة ”لا نرى كيف يمكن لمنظمة صغيرة في هذا البلد أن تكون قادرة على القيام بكل هذا“.

واعتبر مركز صوفان للدراسات حول الأمن في العالم، ومقره نيويورك، أن التخطيط الدقيق للاعتداءات المنسقة في سريلانكا يشبه كثيرًا ”الاعتداءات التي تقوم بها عادة مجموعات سلفية متطرفة خاصة المجموعات المحلية التي تتلقى دعمًا خارجيًا“.

ويرى مركز صوفان، أوجه شبه بين اعتداءات سريلانكا وتلك التي ضربت إندونيسيا خلال عيد الميلاد عام 2000، وقام بها تنظيم محلي متطرف بالتعاون مع تنظيم القاعدة، كما تشبه أيضًا اعتداءات انتحارية استهدفت عام 2005 فنادق في العاصمة الأردنية.

وتابع المركز، أن ”هذه الاعتداءات هدفها توتير الوضع بين المجموعات الطائفية وزعزعة حكومات الدول التي تقع فيها“.

ويسعى تنظيما القاعدة وداعش منذ سنوات عدة، الى التحرك داخل المجموعات الإسلامية في شبه القارة الهندية، والشعار المستخدم لتجنيد الأنصار هناك هو تعرض المسلمين في هذه المناطق للاضطهاد.

تخريب التماثيل

وتسلطت الأضواء للمرة الأولى على ”جماعة التوحيد الوطنية“، عندما قام أنصارها بتخريب تماثيل بوذية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ما أثار غضب البوذيين الذين يشكلون أكثرية في سريلانكا.

وسبق أن اعتقلت سلطات سريلانكا مرارًا ”عبد الرازق“ المسؤول في هذه الجماعة بتهمة الحض على الكراهية الدينية.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، ضبطت الشرطة السريلانكية نحو مئة كيلوغرام من المتفجرات شديدة القوة، واعتقلت أربعة إسلاميين متطرفين على علاقة بمكان العثور عليها، إلا أن السلطات لم تذكر بالاسم أي مجموعة إسلامية متطرفة على علاقة بالمتفجرات.

ويدور حاليًا جدل في سريلانكا حول ما إذا كانت السلطات قد اتخذت الاحتياطات الأمنية الكافية في البلاد لتجنب وقوع اعتداءات من هذا النوع.

وتسربت معلومات صحافية، تفيد بأن الشرطة تبلغت قبل عشرة أيام بمعلومات تفيد بأن ”جماعة التوحيد الوطنية“ قد تكون في طور الإعداد لارتكاب اعتداءات واسعة في سريلانكا.

وأظهرت إحدى الوثائق نصًّا يتضمن هذا التحذير، مع الاشارة إلى أن المعلومات الواردة فيها مصدرها ”وكالة استخبارات أجنبية“.