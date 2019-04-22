انفجار جديد في سريلانكا.. وأنباء عن هجمات ضد المسلمين

قال شاهد عيان، إن انفجارًا وقع الإثنين، بشاحنة قرب كنيسة في سريلانكا، استهدفتها تفجيرات أمس الأحد، أثناء محاولة خبراء مفرقعات إبطال مفعول قنبلة.

وأضاف الشاهد، ”انفجرت السيارة الفان عندما حاولت وحدة مفرقعات تابعة لقوات المهام الخاصة والقوات الجوية إبطال مفعول القنبلة“.

وحتى الآن لم تعرف الجهة التي تقف وراء هجمات استهدفت كنائس وفنادق فاخرة في البلاد يوم عيد القيامة، وأسفرت عن مقتل 290 شخصًا وإصابة أكثر من 500 .

قال متحدث باسم الحكومة اليوم الإثنين، إن شبكة دولية ضالعة في التفجيرات المروعة.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم العثور على 87 جهازًا لتفجير القنابل في محطة الحافلات الرئيسة بالعاصمة كولومبو.

وهناك مخاوف من احتمال أن تؤدي هذه الهجمات إلى تجدد العنف الطائفي؛ بعد إعلان الشرطة في ساعة متأخرة من مساء الأحد، عن هجوم بقنبلة حارقة على مسجد في شمال غرب البلاد وحرائق متعمدة بمتجرين يملكهما مسلمون في الغرب.

وخاضت سريلانكا حربًا استمرت عشرات السنين ضد الانفصاليين التاميل، ولكن العنف تراجع إلى حد بعيد منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشر سنوات.