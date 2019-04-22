إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز مجددًا

قال مصدر بوزارة النفط الإيرانية، اليوم الإثنين، إن طهران مستعدة لأي قرار أمريكي بإنهاء الإعفاءات الممنوحة لمشتري الخام الإيراني، في حين ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري كرر تهديده بإغلاق مضيق ”هرمز“ الاستراتيجي.

ونقلت وكالة ”تسنيم“ شبه الرسمية للأنباء عن مصدر بوزارة النفط الإيرانية لم تفصح عنه قوله: إن الولايات المتحدة لن تنجح في وقف صادرات النفط الإيرانية.

وذكر البيت الأبيض في بيان اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم تمديد الإعفاءات التي تتيح لبعض مستوردي النفط الإيراني مواصلة الشراء دون مواجهة عقوبات أمريكية، عندما يحل أجلها في مايو/ أيار.

وعلى صعيد متصل، قال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري: إن إيران ستغلق مضيق ”هرمز“ إذا تم منع طهران من استخدامه.

ونسبت وكالة أنباء ”فارس“ شبه الرسمية للجنرال علي رضا تنكسيري قوله اليوم: ”وفقًا للقانون الدولي فإن مضيق هرمز ممر بحري، وإذا مُنعنا من استخدامه فسوف نغلقه“.

وأضاف تنكسيري: ”في حالة أي تهديد فلن يكون هناك أدنى شك في أننا سنحمي المياه الإيرانية وسندافع عنها“.

ونقلت ”تسنيم“ عن مصدر لم تسمه قوله: ”سواء استمرت الإعفاءات أم لم تستمر، فإن صادرات نفط إيران لن تصل إلى الصفر بأي حال، ما لم تقرر السلطات الإيرانية وقف صادرات النفط، وهذا غير وارد حاليًا“.

ونسبت ”تسنيم“ إلى المصدر قوله: ”نراقب ونحلل كل التصورات والأوضاع الممكنة للنهوض بصادراتنا النفطية، وجرى اتخاذ التدابير اللازمة… إيران لا تنتظر قرار أمريكا من عدمه لتصدير نفطها“.

وأضاف المصدر: ”لدينا سنوات من الخبرة في تحييد مساعي الأعداء لتوجيه الضربات لبلادنا“.

وهددت إيران بمنع مرور شحنات النفط عبر مضيق ”هرمز“، وهو ممر ملاحي استراتيجي لنقل النفط في الخليج إذا حاولت الولايات المتحدة خنق اقتصاد طهران من خلال وقف صادراتها النفطية.