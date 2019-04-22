روحاني يستقبل رئيس الوزارء الباكستاني في طهران

وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى العاصمة طهران، صباح اليوم، قادمًا من مدينة مشهد شمال شرق إيران التي وصلها أمس الأحد، في أول زيارة له منذ توليه منصب رئاسة الوزراء في 18 أغسطس 2018.

وذكر التلفزيون الإيراني أن ”الرئيس حسن روحاني استقبل رئيس الوزراء الباكستاني في قصر سعد آباد شمال العاصمة طهران، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الإيرانيين“.

وقالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، إن عمران خان وصل طهران على رأس وفد يضم وزير المالية، ووزير الاتحادي لحقوق الإنسان، الوزير الاتحادي لحكومة باكستان لتنسيق الولايات، وزير الحكومة الاتحادية للشؤون البحرية، المستشار الأقدم لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية الباكستانية، ومستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون التجارية والصناعية“.

ومن المقرر أن يلتقي عمران خان المرشد الإيراني علي خامنئي عصر اليوم الاثنين في ختام زيارته التي تستمر يومين يوقع خلالها عددًا من الاتفاقيات في مجالات الأمن والحدود والتجارة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وصل أمس الأحد إلى مدينة مشهد، واستهل زيارته بالتوجه إلى مرقد علي بن موسى الرضا ثامن الأئمة لدى الشيعة.

وتطالب طهران باكستان بضبط الحدود الواسعة بين البلدين وملاحقة المعارضين، وفي مقدمتهم تنظيم جيش العدل البلوشي الذي يشن بين الحين والآخر هجمات ضد القوات الإيرانية من الأراضي الباكستانية.