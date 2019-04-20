برلماني إيراني: عمران خان ربما يحمل رسالة من الرياض إلى طهران

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، مرتضى صفاري نطنزي، السبت، إن من الممكن أن يحمل رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، رسالة من السعودية إلى إيران خلال زيارته إلى بلاده؛ في إشارة إلى إمكانية لعب إسلام أباد دور وسيط بين الرياض وطهران.

وعلق نطنزي في تصريحات لوكالة أنباء ”إيلنا“ الحكومية على زيارة عمران خان إلى إيران قائلًا: ”إنني أرى أن زيارة عمران خان إلى طهران حدث إيجابي ويجب أن نستغله لتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين“.

واعتبر نطنزي، ”أن باكستان تحتاج دومًا لمد يدها لجيرانها لما تمر به من ظروف اقتصادية“، مضيفًا بقوله: ”إن السعودية كانت في السنوات الأخيرة واحدة من الدول التي قدمت مساعدات لباكستان، وهو ما أدى إلى انعطاف رؤية باكستان أكثر تجاه هذه الدولة (المملكة السعودية) بشكل قابل للتقييم“.

وأشار عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إلى إمكانية لعب إسلام أباد دور وسيط بين طهران والرياض، حيث قال: ”قطعًا إن جهود باكستان ترمي إلى هذا السياق، وهم (الباكستانيون) يرغبون في الاستفادة من هذه الفرصة بالاستناد إلى سعة علاقتهم مع البلدين (إيران والسعودية)“. بحسب تصريحه لوكالة ”إيلنا“.

وتابع: ”من الممكن أن يحمل عمران خان رسالة من الرياض لطهران، وإذا كان لدى باكستان هذه القدرة أن تُلطف العلاقات بين إيران والسعودية ولو قليلًا، فهذا بالطبع أمر جيد“.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، أن رئيس الوزراء، عمران خان، سيجري زيارة رسمية إلى إيران، الأسبوع المقبل، حيث ستستمر الزيارة مدة يومين، تبدأ من الأحد 21 أبريل الجاري، وذلك تلبية لدعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني، وفق وكالة الأنباء الإيرانية ”إيلنا“.