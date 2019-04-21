سيريلانكا.. العثور على عبوة ناسفة قرب مطار العاصمة كولومبو

أعلن مسؤول سيريلانكي مساء اليوم الأحد، العثور على عبوة ناسفة قرب مطار العاصمة كولومبو الدولي.

ونقل موقع ”نيوز فيرست“ المحلي، عن متحدث باسم القوة الجوية، أن ”العبوة تم تفكيكها بنجاح“.

يأتي ذلك بعد ساعات من سلسة هجمات دامية استهدف كنائس وفنادق في البلاد، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح.

وأسفرت الهجمات عن مقتل ما لايقل عن 215 شخصًا، بينهم 35 أجنبيًا، بعضهم من الولايات المتحدة، والدنمارك، والصين، واليابان، وباكستان، والمغرب، والهند، وبنغلاديش، وتركيا حسب متحدث باسم المستشفى الوطني في البلاد، كما تسببت الهجمات في إصابة المئات، ولم تتبنّ أي جهة حتى الساعة المسؤولية عنها.

يشار أن سيريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، في حين يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون شخص من إجمالي 21 مليون نسمة.