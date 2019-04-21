مضيفة في الخطوط السعودية بين المصابين بهجمات سريلانكا

أصيبت مضيفة طيران في الخطوط الجوية السعودية، خلال الهجمات التي شهدتها سريلانكا يوم الأحد، بحسب ما ذكر موقع ”هسبريس“ المغربي.

وكانت صحيفة ”سبق“ السعودية، نقلت أنباء عن إصابة مضيفة في الخطوط الجوية للمملكة أثناء تواجدها في فندق“غراند سينامون“ وسط البلاد، مشيرة إلى أنها تتبع طاقم رحلة رقم ”SV788“ ومسارها (الرياض- المالديف- كولمبو).

وأشارت إلى أن كان من المفترض مغادرة الرحلة في تمام الساعة 5:35 مساءً إلى جدة ثم إلى الرياض.

وقال شقيق المضيفة، للموقع الإلكتروني المغربي ”هسبريس“: ”منذ أكثر من أربع ساعات وأختي ترقد بالمستشفى دون تدخل أي جهة من مصالح السفارة المغربية أو السفارة السعودية في سيريلانكا“.

وتجاوز عدد ضحايا الهجمات التي استهدفت سريلانكا يوم الأحد، 207 قتلى و400 جريح.