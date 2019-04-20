كوريا الشمالية: تصريحات بولتون بشأن السلاح النووي ”غبية“

وصفت كوريا الشمالية، السبت، تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون حول نزع سلاحها النووي بأنها ”غبية“، وحذرته من أنه لا يمكن لهذه التصريحات أن تتمخض عن أمر مفيد.

وفي مقابلة مع وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية نشرت الأربعاء، حث بولتون ”بيونغ يانغ“ على تقديم ”مؤشر حقيقي“ على رغبتها في التخلي عن الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية عن نائبة وزير الخارجية، شوي سون هوي، قولها: إن ”تصريحات بولتون أظهرت عدم فهمه لنوايا الزعيمين الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والأمريكي دونالد ترامب“.

وأضافت: ”جميعهم يبدون غير دمثين، وأغبياء بالنسبة إلي“.

وتابعت مخاطبة بولتون: ”لن يتحقق أي شيء مفيد معك؛ إذ تابعت الإدلاء بمثل هذه التصريحات التي تنم عن عدم اكتراث“.

وفي المقابلة مع ”بلومبيرغ“، قال بولتون: إنه ”من أجل حصول قمة ثالثة بين ترامب وكيم، لا بد من مؤشر حقيقي من كوريا الشمالية على اتخاذها قرارًا استراتيجيًا بالتخلي عن الأسلحة النووية“.

وكشف إن إدارة ترامب ”مستعدة بالكامل“ للقمة المقبلة مع الزعيم الكوري الشمالي، مضيفًا أن الإدارة جاهزة ”للاتفاق الكبير“.

وبولتون، ثاني مسؤول أمريكي كبير تنتقده ”بيونغ يانغ“ في الأيام الأخيرة، بعد أن وصفت وزير الخارجية مايك بومبيو، الخميس، بـ“المتهور“ وطالبت باستبعاده من أي مفاوضات حول برنامجها النووي مستقبلًا.

وسبق لوزير الخارجية الأمريكي أن وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بـ“الطاغية“.

ويدور تراشق كلامي بين واشنطن وبيونغ يانغ، منذ فشل ثاني قمة بين زعيمي البلدين بالعاصمة الفيتنامية هانوي، فبراير/ شباط الماضي.

ويحاول البلدان الاتفاق على سلسلة خطوات لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في قمة سنغافورة، بشأن تطبيع العلاقات بينهما، ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.