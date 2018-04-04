مسؤول أمريكي: جون بولتون ليس غبيًا أو مجنونًا هو فقط عدائي

انتقد مسؤول أمريكي سابق، الصحافة لتضخيمها قرار الرئيس دونالد ترامب، تعيين المتشدد جون بولتون في منصب مستشار الأمن القومي بقوله، إن بولتون قد يكون ذا نزعة عدائية لكنه ليس غبيًا لبدء حرب ضد إيران أو كوريا الشمالية.

وقال جيد بيابين نائب وكيل وزارة الدفاع في إدارة الرئيس السابق جورج بوش في مقال نشرته صحيفة “واشنطن تايمز” الثلاثاء ، إن “بولتون سيتعامل مع 4 قضايا رئيسة عند توليه منصبه، وهي محاربة الإرهاب والاتفاق النووي مع إيران وأسلحة كوريا الشمالية، إضافة إلى سجن غوانتانامو”.

وأضاف بيابين مؤلف كتاب “عالم الأعداء” أنه “عندما يتولي بولتون منصبه، تريد الصحافة منا أن نصدق بأن أول شيء سيفعله هو البدء بحرب نووية ضد كوريا الشمالية، واحتمال شن ضربة عسكرية ضد إيران، اعتقد أن هذا الاعتقاد سخيف.”

ولفت إلى أنه “يبدو أن الصحافة خائفة من بولتون؛ لأنه من الصقور المحافظين، وكان أدلى بتصريحات عدوانية كثيرة ضد نظامي كوريا الشمالية وإيران، قد يكون عدوانيًا لكنه ليس مجنونًا أو غبيًا.”

وذكر أنه “من المعروف أن ترامب سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون في غضون أسابيع قليلة، ومن المتوقع أن يقوم الرئيس باستشارة بولتون قبل اللقاء.”

ورأى بيابين أنه “بعد انتهاء اللقاء الذي من المؤكد سينتهي فقط باتفاق على اللقاء مرة أخرى، فإن بولتون سيكون بمقدوره إقناع الرئيس بالقيام بجهود أكبر لتعزيز دفاعات الولايات المتحدة ضد الصواريخ الباليستية النووية.”