روحاني: لا أموال لدينا لتعويض متضرري الفيضانات

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إن حكومته لا تمتلك الأموال الكافية لتعويض جميع العوائل التي تضررت من الفيضانات التي ضربت العديد من المدن الإيرانية منذ 19 آذار/ مارس الماضي واستمرت لنحو 3 أسابيع.

وأوضح روحاني، في كلمة له خلال زيارته لمحافظة ”لرستان غرب“ إيران التي غمرتها الفيضانات لعدة أيام: ”سنعوض المنازل المدمرة بتسليم المواطن أثاثًا منزليًا وليس أموالًا“، مشيرًا إلى أن ”حكومته سوف تستأجر مساكن مؤقتة لمتضرري الفيضانات“.

ونفى روحاني أن تكون المناطق التي غمرتها الفيضانات في إيران قد تسببت بانتشار أمراض معدية، وقال: ”ترى منظمة الصحة العالمية أنه ليس لدينا مرض معد في المناطق التي تعرضت للفيضانات“.

ومن المقرر أن يتوجه روحاني إلى محافظة ”خوزستان“ ذات الغالبية العربية جنوب إيران والتي تتعرض منذ أسابيع لموجة فيضانات شديدة دفعت السلطات الحكومية إلى إخلاء نحو 200 قرية، فيما انقطعت الطرق بين المدن، وأسفرت عن مقتل 81 شخصًا وإصابة المئات بجروح.

ووصف الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الفيضانات بأنها ”أكبر كارثة في إيران منذ أكثر من 15 عامًا“، كما جاء في بيان له.

يشار إلى أن الفيضانات تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة على خلفية الأضرار الجسيمة التي طالت الطرقات والبيوت والمحاصيل الزراعية وإمدادات الكهرباء والغاز والسكك الحديدية وشبكة الاتصالات، علمًا بأنّ عشرات القرى والمدن ما زالت محاصرة بالمياه.