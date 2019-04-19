مبعوث أمريكي يكشف حقيقة منح أراض مصرية للفلسطينيين‎ في ”صفقة القرن“

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات، يوم الجمعة، إن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط لن تشمل منح أرضٍ من شبه جزيرة سيناء المصرية للفلسطينيين.

وسعى جرينبلات، على ما يبدو، إلى نفي تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، تقول إن الخطة التي طال انتظارها لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، ستشمل توسيع قطاع غزة ليشمل جزءًا من شمال سيناء على البحر المتوسط.

وقال جرينبلات، أحد مهندسي الخطة في تغريدة على تويتر يوم الجمعة:“سمعت تقارير عن أن خطتنا تشمل تصورًا بأننا سنقدم جزءًا من سيناء إلى غزة، هذا كذب“.

ومن المتوقع الإعلان عن الخطة الأمريكية، بمجرد انتهاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعيد انتخابه مؤخرًا من تشكيل حكومته الائتلافية، وبعد شهر رمضان في يونيو/ حزيران.

وذكر مصدر مطلع، أن جاريد كوشنر مستشار ترامب قال، يوم الأربعاء، إن الخطة ستتطلب تنازلات من جميع الأطراف.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الخطة ستقترح بشكل مباشر إقامة دولة فلسطينية وهو المطلب الرئيس للفلسطينيين.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.

وفي العام 2014، انهارت آخر جولة من محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بوساطة واشنطن.