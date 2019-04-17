رئيس إسرائيل يكلف نتنياهو ”رسميًا“ بتشكيل الحكومة

كلف رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الجديدة، ”بعد أن ضمن الأخير الأغلبية اللازمة لذلك“.

وجاء ذلك في خبر نشرته هيئة البث الإسرائيلي الرسمية، على موقعها الإلكتروني.

ووفق الهيئة، سلّم ريفلين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، كتاب التكليف لتشكيل الحكومة.

وبحسب الهيئة، منح ريفلين نتنياهو مهلة 28 يومًا لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة، وفي حال عدم تمكن الأخير من ذلك يتم منحه مهلة أخرى مدتها 14 يومًا.

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا لم يتم تشكيل الحكومة خلال الفترتين يقوم رئيس الدولة بتكليف عضو كنيست آخر بهذه المهمة.