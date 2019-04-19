بعد نشر تقرير مولر.. ترامب يستعين بمسلسل ”غايم أوف ثرونز“ لإعلان انتصاره

المصدر: أ ف ب

استلهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرة جديدة، أسلوب مسلسل ”غايم أوف ثرونز“ (لعبة العروش) لإعلان براءته من الاتهام بالتواطؤ مع الروس في انتخابات عام 2016 الرئاسية، وذلك بعد نشر التقرير الخاص عن التحقيقات الذي خلص إلى عدم وجود تواطؤ.

وسبق لترامب أن استخدم صورًا من المسلسل الشهير لحشد الدعم لمشروعه بناء جدار حدودي مع المكسيك والتلويح بإعادة فرض عقوبات على إيران.

والآن يعود ترامب مجددًا إلى استلهام مشهدية المسلسل الذي تنتجه شبكة ”اتش بي أو“ التلفزيونية لإعلان انتصاره في معركته مع روبرت مولر المحقق الخاص في التدخل الروسي في الانتخابات.

والخميس وحتى قبل الكشف عن التقرير، كان ترامب جاهزًا بصورة له تشبه أسلوب مشهدية ”لعبة العروش“ وتظهره من الخلف مرتديًا معطفه الأسود والضباب يحيط به وعليها عبارة ”اللعبة انتهت“ بخط مشابه لذلك الذي يستخدمه المسلسل في عناوينه.

ونشر ترامب الصورة على تويتر حتى قبل أن يصبح التقرير متاحًا للجميع، وذلك بعد مؤتمر صحافي لوزير العدل بيل بار أعلن فيه عدم وجود تواطؤ بين الرئيس وموسكو.

وجعل ترامب هذه الصورة التغريدة الرئيسة على حسابه.

لكن هذا الأمر لم يعجب ”اتش بي او“ التي أعلنت ”على الرغم ما انه يمكننا تفهم الحماسة لـ+غايم أوف ثرونز+ الآن مع إطلاق الموسم النهائي، ما زلنا نفضل عدم استخدام حقوقنا الفكرية لأهداف سياسية“.

وفي السياق، نشر ترامب تغريدة من طائرته الرئاسية خلال توجهه إلى فلوريدا قال فيها: ”أملك صلاحية إنهاء عملية الملاحقة بأكملها لو أردت. كان بإمكاني طرد الجميع، بمن فيهم مولر، لو أردت ذلك، لكني اخترت ألا أفعل“.

وأضاف: ”كان لي الحق في استخدام صلاحياتي الرئاسية، لكني لم أفعل“.

وأشار تقرير مولر الذي نشر الخميس إلى أن الرئيس الأمريكي ”أمر“ في حزيران/ يونيو 2017، رئيس القسم القانوني في البيت الأبيض دون ماكغان، باتهام روبرت مولر بـ“تضارب المصالح“ والمطالبة بـ“إنهاء خدمته“، غير أن ماكغان رفض الانصياع.