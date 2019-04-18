وزير العدل: مولر لم يكشف عن دليل يظهر عرقلة ترامب للتحقيق الخاص بروسيا

المصدر: أ ف ب

قال وزير العدل الأمريكي وليام بار، اليوم الخميس، إن التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر لم يكشف عن دليل يظهر أن الرئيس دونالد ترامب عرقل التحقيق فيما إذا كانت حملته تواطأت مع روسيا أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وأضاف بار في مؤتمر صحفي: ”نائب وزير العدل وأنا خلصنا إلى أن الأدلة التي أوردها المحقق الخاص غير كافية لتأكيد أن الرئيس ارتكب جريمة عرقلة سير العدالة“.

وأضاف بار أن تقرير مولر يورد عشر وقائع تتعلق بترامب ويقيم ما إذا كانت تصل إلى حد عرقلة مسار التحقيق.

وتابع أنه اختلف مع نائبه رود روزنستاين حول بعض ”النظريات القانونية“ لمولر عن عرقلة سير العدالة وخلصا إلى أن المحقق الخاص ليس لديه أدلة ”كافية“ على أن ترامب ارتكب جريمة عرقلة العدالة. وقال بار إنه ليس هناك أدلة كذلك على أن ترامب تصرف بنية سيئة.