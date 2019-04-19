صحيفة: تشاد و“أفريقيا الوسطى“ تطيحان بشبكة إيرانية خططت لمهاجمة أهداف غربية

أطاحت الأجهزة الأمنية في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، الخميس، بشبكة تابعة للحرس الثوري الإيراني، تسعى إلى تعزيز مصالح طهران وتواجدها في أفريقيا، بحسب صحيفة ”جورازليم بوست“ الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن البلدين ”أطاحا بأعضاء الشبكة المسماة سرايا زهارا، والتي تم إنشاؤها كبنية تحتية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، في أفريقيا، بهدف مهاجمة أهداف غربية في البلدان الأفريقية“.

وأشارت إلى أن ”الشبكة ممولة بالأسلحة وبمئات الآلاف من الدولارات“.

وأضافت الصحيفة: ”عملت الوحدة في العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك السودان وتشاد وإرتيريا“، لافتة إلى أنها ”تسعى لاستقطاب العناصر الموالية لإيران وتجنيدها“.

وكانت دول عديدة كشفت عن تواجد لوحدات إيرانية على أراضيها، تسعى لتنفيذ عمليات وافتعال أحداث أمنية، في محاولة لتعزيز التواجد الإيراني في تلك البلدان.