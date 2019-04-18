السلطات الإيرانية تعتقل العشرات في الأهواز بزعم حيازة أسلحة

أعلنت السلطات الإيرانية بمحافظة خوزستان ذات الأغلبية العربية، اعتقال 98 شخصًا بزعم حيازة أسلحة غير مرخصة، وذلك بعد حملة مداهمة وتفتيش تشنها قوات الأمن منذ أيام، وفقًا لما ذكره قائد قوى الأمن بالمحافظة اللواء حيدر عباس زاده.

وقال اللواء عباس زاده للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، الخميس، إن القوات الأمنية تمكنت من مصادرة 97 قطعة سلاح بعضها حربية وأخرى للصيد غير المشروع“، مشيرًا إلى أن ”جمع أسلحة وذخيرة في محافظة خوزستان أسفرت عن اعتقال 98 شخصًا“.

وأكد أن ”قوات الأمن تتعامل بمنهج حاسم وشديد مع مالكي الأسلحة غير الشرعيين“، معتبرًا أن هذه الحملة تعزز من السلامة العامة في محافظة خوزستان.

وأوضح المسؤول الإيراني أن ”خطة جمع الأسلحة والذخيرة غير المصرح بها تمت بتخطيط لقوات الأمن مع إبلاغ شرطة المعلومات والأمن العام وقيادة العمليات المؤقتة بهذه العملية“.

وأضاف ”زاده“ أن ”شرطة أمن المعلومات العامة، بالتعاون مع وحدات إنفاذ القانون الأخرى وعلى مدى الأيام الماضية، تمكنت من تحديد واعتقال 98 شخصًا بسبب حيازتهم الأسلحة“.

وأفاد بأنه ”ومن خلال عمليات التفتيش والمداهمة تم ضبط 13 قطعة سلاح تستخدم في المواجهات العسكرية، و84 تستخدم للصيد غير المصرح بها، بالإضافة إلى 1371 خرطوشة“، مشيرًا إلى أن ”قوات الشرطة ستقوم بإحالة المعتقلين إلى السلطات القضائية بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية“.

وتبلغ مساحة إقليم خوزستان 375 ألف كلم مربع وتشير بعض المصادر إلى أن عدد سكانه نحو 8 ملايين نسمة، حيث تنتشر ظاهرة حيازة الأسلحة في العديد من المناطق التي تقطنها أغلبية من العشائر العربية.

وتشير تقارير المنظمات الحقوقية الدولية إلى تعرض أبناء القومية العربية للتمييز والتهميش في إيران، الأمر الذي دفعهم للخروج باحتجاجات مناهضة للحكومة نهاية العام الماضي بسبب تردي الأوضاع المعيشية.